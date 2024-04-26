«У всех есть право на ошибку»: Пригожин высказался о возвращении Меладзе в Россию

Иосиф Пригожин заявил об обиде на Валерия Меладзе и высказался о возвращении певца в РФ. Продюсер поделился мнением с изданием The Voice.

В беседе с журналистами Иосиф рассказал про обиду на Валерия. Продюсер не стал называть причины конфликта. Вместо этого он заявил, что забыл о неприязни, когда у Меладзе умер отец. Тогда Пригожин публично выразил ему соболезнования.

«Нам неважно, что он думает и какие у него политические взгляды. У всех есть право на ошибку, однако за нее надо дорого платить», — считает продюсер.

Также Иосиф высказался о возвращении певца в Россию. Пригожин считает, что, несмотря на скандалы, публика любит Валерия и ждет. По мнению продюсера, Меладзе внес большой вклад в развитие музыкальной индустрии.

«Смотрите, у нас могут расходиться политические взгляды. У нас могут быть разные характеры. Никто не обязан любить друг друга, да, но мы не можем не оценить его творческий вклад в историю музыкальной индустрии», — резюмировал Иосиф.

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