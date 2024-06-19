«У всех девчонок такое бывает»: Анна Пескова призналась в тайной влюбленности в Андрея Губина

Актриса Анна Пескова призналась, что у нее были чувства к певцу Андрею Губину. По ее словам, у нее был период, когда она была влюблена в артиста и мечтала вместе с ним гастролировать.

Звезда сериала «Тест на беременность», как оказалось, была ярой поклонницей группы «Иванушки». И посоревноваться с ними мог только Губин. Анна рассказала, что в подростковом возрасте не могла выбрать между ними.

«Думаю, что у всех девчонок такое бывает в определенный период жизни. <…> Такой возраст! Хочется бросить все, и в омут с головой. Например, отправиться куда-нибудь далеко-далеко за любимой группой или исполнителем и зажигать на их концертах», - поделилась Пескова с aif.ru.

Однако детская мечта актрисы не могла исполниться. По ее признанию, она всегда была «хорошей девочкой» и слушалась родителей.

Отметим, что, в отличие от «Иванушек», Губин уже давно не появляется на сцене из-за проблем со здоровьем. В мае этого года он и вовсе объявил о завершении карьеры.

Ранее Андрей Губин рассказал о своих идеалах женской красоты.