«Без пошлости»: Андрей Губин рассказал о своих идеалах женской красоты

Российский певец Андрей Губин высказался о своих идеалах женской красоты. Его слова приводит Kp.ru.

По мнению артиста, американская актриса Мэрилин Монро является одним из стандартов женской красоты.

«Иногда смотришь на девушку, понимаешь: „Вот она — словно Мэрилин Монро, но современный вариант“. Или встречаешь блондинку, видишь в ней черты солистки группы „Рефлекс“, но в сочетании с каким-то своим неповторимым обаянием. Причем я восхищаюсь красотой девушек без какой-либо пошлости», — заявил музыкант.

Губин назвал себя адекватным человеком, способным держать себя в руках при виде красивой девушки. 50-летний певец также сравнил любование женской внешностью с походом в художественную галерею, где есть возможность с таким же упоением рассматривать произведения искусства.

Знаменитость признался, что почти не пользуется смартфоном, а мессенджеры у него и вовсе отсутствуют. При этом он уточнил, что в настоящий момент состоит в романтических отношениях с девушкой.

Ранее Андрей Губин объявил о завершении карьеры из-за тяжелой болезни.