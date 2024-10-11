«У всего есть свое начало и свой конец»: певица Валерия планирует завершить карьеру

Новый альбом певицы Валерии станет последним в ее музыкальной карьере. Об этом сообщил ее продюсер и муж Иосиф Пригожин.

По его словам, работать с соавторами и собирать новые песни стало очень сложно. Кроме того, у певицы очень большой репертуар, и многие хиты постоянно хотят слышать на сцене.

«А когда петь новое?» - задался вопросом продюсер.

При этом Пригожин уточнил, что релиз финальной пластинки исполнительницы хита «Часики» запланирован на 17 апреля 2025 года.

«У всего есть свое начало и свой конец. Думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде», — отметил продюсер в беседе с Пятым каналом.

Он также признался, что Валерия планировала завершить карьеру еще во время пандемии коронавируса, однако тогда ее отговорил продюсер Максим Фадеев.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что потратил на организацию нашумевшего трибьюта Валерии 64 миллиона рублей.