У впавшей в кому певицы Саши Project была депрессия из-за болезни желудка и потери голоса

У певицы Саши Project (Александра Гинзбург – настоящее имя, прим. «Страсти»), известной по хиту «Очень нужен ты», предварительно, была депрессия. Она вызвана тяжелой болезнью желудка, которая привела к потере голоса.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

38-летнюю артистку нашли 29 сентября. Ее доставили в реанимацию. Сообщается, что она пыталась покончить с собой. Артистка впала в кому, сейчас она находится на ИВЛ.

Источнику известно, что ранее Саша Project жаловалась врачам на хрипоту, осиплость, сухость в горле. У исполнительницы нашли заболевание желудка. Неназванный продюсер утверждал, что певица была замкнутой в последние годы, она почти ни с кем не общалась.

Ранее сообщалось, что полиция рассматривает версию о попытке суицида.