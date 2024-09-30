Полицейские рассматривают версию о попытке суицида певицы Саши Project. Об этом сообщает mk.ru.

29 сентября журналисты сообщили о госпитализации певицы Саши Гинзбург, известной под псевдонимом Саша Project. Известно, что девушка с отравлением попала в реанимацию. Медиков в квартиру вызвала ее мать.

Сегодня журналисты сообщили, что здоровье Гинзбург ухудшилось — состояние девушки оценивается как тяжелое. Источник рассказал, что в день происшествия певица находилась «при обстоятельствах, характерных для попытки суицида». Она пыталась связаться с матерью, чтобы та встретила ее и помогла добраться до дома. Однако уже в квартире ей стало плохо и она впала в кому до приезда врачей.

Напомним, Саша Project известна благодаря альбомам, вышедшим в нулевые: «Очень нужен ты» (2003) и «Говорила мама» (2005).

Ранее мы писали о том, что звезда шоу «Битва шефов» Павел Чеша мог совершить суицид в кафе в Краснодаре.