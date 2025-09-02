«У Волочковой отобрали?»: Рудковскую раскритиковали из-за букета на 1 Сентября

Продюсер Яна Рудковская столкнулась с критикой после публикации фото с 1 Сентября. Блондинка и ее муж Евгений Плющенко проводили сына Александра в школу с огромным букетом белых роз, что не понравилось подписчикам. Они посчитали, что родители выбрали слишком «избыточный» букет.

Семья позировала на фото в нарядах одной цветовой гаммы. Евгений выбрал расслабленный образ с кедами, Яна была в коротком платье и балетках, а их сын Александр позировал в костюме, белой рубашке с бабочкой и в белых кроссовках. Мальчик держал в руках большой букет белых роз. На других же кадрах он показывал язык.

«Наш Саша – шестиклашка!» – написала Рудковская в соцсетях.