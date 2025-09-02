НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 сентября 2025, 18:44
1 мин.

«У Волочковой отобрали?»: Рудковскую раскритиковали из-за букета на 1 Сентября

Яну Рудковскую раскритиковали из-за большого букета белых роз на 1 Сентября.
«У Волочковой отобрали?»: Рудковскую раскритиковали из-за букета на 1 Сентября

© Starface.ru

Продюсер Яна Рудковская столкнулась с критикой после публикации фото с 1 Сентября. Блондинка и ее муж Евгений Плющенко проводили сына Александра в школу с огромным букетом белых роз, что не понравилось подписчикам. Они посчитали, что родители выбрали слишком «избыточный» букет.

Семья позировала на фото в нарядах одной цветовой гаммы. Евгений выбрал расслабленный образ с кедами, Яна была в коротком платье и балетках, а их сын Александр позировал в костюме, белой рубашке с бабочкой и в белых кроссовках. Мальчик держал в руках большой букет белых роз. На других же кадрах он показывал язык.

«Наш Саша – шестиклашка!» – написала Рудковская в соцсетях.

«У Волочковой отобрали?»: Рудковскую раскритиковали из-за букета на 1 Сентября

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях люди обратили внимание на большой букет роз.

«Они к Волочковой едут с этим букетом?», «А зачем учителю такой букет дарить?», «Пошлость дарить букеты-клумбы», «Все напоказ», «Показуха», «Букет у Волочковой отобрали?» – отметили пользователи Сети.

Напомним, что Александр пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. Мама гордится успехами сына на льду и регулярно делится видео с его тренировками и номерами на соревнованиях. Младший сын Арсений тоже выходит на лед.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская накинулась на Этери Тутберидзе. Она заявила, что женщина ничего не достигла в спорте.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Яна Рудковская
букет
критика
дети