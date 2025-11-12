«Кто украл мой оранжевый?»: Виктория Боня ответила на обвинения в копировании цвета Tiffany для своей косметики

Блогер и телеведущая Виктория Боня ответила на обвинения в копировании знаменитого цвета Tiffany для ее собственного бренда косметики.

В своем личном блоге экс-участница «Дома-2» записала видео, в котором обратилась к подписчикам, заявившим, что она «своровала цвет». Для этого знаменитость пришла в ресторан, где нашла коробочку в цвете Tiffany. Рядом стоял голубой телефон.

«Для девочек, которые некрасиво и грубо высказываются в мою сторону, занимаются пустословием, показываю разницу», — сказала Боня в ролике.

Затем она наглядно продемонстрировала разницу между оттенками своей помады, футляры для которой выполнены в небесно-голубом цвете, и Tiffany.

«Это цвет, который символизирует небо в Забайкалье, под которым я росла, там самое голубое, самое яркое небо! Цвет моего детства, который сопровождает человека с рождения до самого последнего дня. Цвет, который мы видим каждый день, четко отражает философию моего внутреннего мира. Цвет свободной жизни», — пояснила Боня.

Викторию в комментариях поддержали другие блогеры. «Кто украл мой оранжевый? Не могу найти», «Как можно украсть цвет? Он никому не принадлежит», «Автор этого комментария, видимо, никогда не видел Тиффани», — написали люди.

Ранее мы писали, что правозащитный центр «Сорок сороков» потребовал «отменить» в России телеведущую и блогера Викторию Боню из-за вызывающего контента ее 13-летней дочери в Сети.