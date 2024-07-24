«У Василия Макаровича была мечта»: Грамматиков призвал исполнить последнюю волю Шукшина

Кинорежиссер Владимир Грамматиков предложил исполнить последнюю волю Василия Шукшина и снять фильм «Степан Разин». Он заявил об этом во время участия в торжественной церемонии открытия XXVI Шукшинского кинофестиваля в Барнауле. Об этом сообщает Kp.ru.

Знаменитость приехал на мероприятие и поделился своими планами. Он хотел для начала поговорить с родными Шукшина, но не смог выдержать интригу. По словам мужчины, в самолете к нему пришла идея снять проект «Степан Разин», о котором так мечтал Шукшин.

«Конечно, надо было бы сначала поделиться с семьей Василия Макаровича, с дочками, с супругой, но я думаю, они на меня не рассердятся. А идея моя такая: у Василия Макаровича была мечта – проект «Степан Разин», который уже практически был готов. Я знаю о том, что уже готов режиссерский сценарий, то есть там подробно прописано как все снимать», – поделился Владимир.

Кинорежиссер предложил объявить общероссийский сбор средств на бюджет этой картины. Он уверен, что за три месяца можно собрать деньги, но нужно согласие семьи. По словам Грамматикова, тогда можно найти режиссера, который воплотит задуманное и представит публике.

«Я думаю, что мы придумаем что-то мощное, сильное и, мне кажется, правильное», – добавил он.

Присутствующие с позитивом восприняли эту идею, но пока неизвестно, что по этому поводу думают близкие Шукшина. Отмечается, что скоро на фестивале должна появиться его дочь Мария.

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