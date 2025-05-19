«Это страшный бардак»: звездный стилист раскритиковал образ Лены Лениной в Каннах

Звездный стилист Александр Данилов оценил образ писательницы Лены Лениной на Каннском кинофестивале. Появление россиянки на красной дорожке наделало немало шума, ведь она в очередной раз выбрала экстравагантную прическу. Однако, как считает Данилов, привлечь к себе внимание Ленина сможет только разве что русским самоваром на голове. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

По мнению Данилова, в Каннах Ленину воспринимают как «сумасшедшую», которая каждый год приезжает на фестиваль. При этом она уже ничем не может удивить публику, так как наряды хоть и разные, но похожи друг на друга.

«Лене Лениной осталось только русский самовар надеть на голову, и тогда точно будет фурор. Мне кажется, когда она вылезает из машины в Каннах, говорят: „Опять эта городская сумасшедшая приехала“», — заявил Данилов.

Стилист отметил — Ленина старается всеми способами напомнить о себе, но у нее не получается. В Голливуде звезды уже давно отказались от странных причесок. Зачастую знаменитости ничего не делают с волосами, но компенсируют это красивой одеждой.

«У нее было все, прославилась она, конечно, своими экстравагантными прическами, но никому это уже неинтересно. Все это страшный бардак. Немножко бы стиля, красивых платьев, нарядов. А прическа, мне кажется, уже не нужна. Привлечь внимание к Лене Лениной может только, наверное, бубен на шее. Мне даже с ней поработать никогда не хотелось бы, потому что нет вкуса, нет стиля», — поделился Данилов.

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