«Мое все! Мы вместе 10 лет!»: Анастасия Волочкова призналась в любви близкому человеку

Скрывающая личную жизнь Анастасия Волочкова сделала неожиданное признание. В личном блоге балерина представила поклонникам дорогого для себя человека, который стал для нее опорой и поддержкой, и заявила, что они «вместе 10 лет».

Известно, что у артистки непростой характер. Вполне возможно, что именно из-за этого она многократно ссорилась с матерью, обвиняя ее в своих неудачах, критиковала бывшего мужа Игоря Вдовина и избранника дочери. Личная жизнь Анастасии Волочковой также не складывается: у нее было множество романов, но ни один из них не привел к браку. По словам знаменитости, ей тяжело встретить мужчину, который соответствовал бы ей и совпал с ней «по всем лучшим качествам».

Однако в жизни Анастасии Волочковой все же нашелся человек, отношения с которым остаются для нее неизменными на протяжении уже 10 лет. Подход к танцовщице смогла найти ее домработница Лолита. Женщина не только следит за бытом в доме балерины, но и частично выполняет функции ее PR-директора, а также всячески ухаживает за ней. Сама артистка с трепетом относится к Лоле и демонстрирует это в Сети. Накануне она поделилась очередным совместным фото с близким человеком и призналась ей в любви.

«Любимая Лолочка — мое все! Мы вместе 10 лет!» — заявила Анастасия Волочкова.

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию артистки, отметив: «Даже про дочь родную Анастасия не писала таких слов».

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова заговорила о замужестве на свадьбе дочери: «Хочу создать тот союз, о котором я мечтаю».