«У вас что за тараканы в голове»: фото Ксении Собчак с сыном сочли запрещенными и удалили

Журналистка Ксения Собчак пожаловалась на соцсеть Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за удаления ее фото с сыном Платоном. Она поделилась в личном микроблоге, что ее контент с ребенком посчитали недопустимым и запрещенным.

Недавно знаменитость опубликовала серию фотографий с наследником, которого родила от актера Максима Виторгана. На кадрах Ксения с Платоном были запечатлены во время отдыха. Мальчик в спасательном жилете с веслом в руках позировал в лодке, а его мама в купальнике стояла по пояс в воде.

Как оказалось, администрация соцсети нашла в снимках запрещенный контент и удалила публикацию. Собчак узнала об этом и была возмущена.

«Удалил утром пост с формулировкой «содержит изображение ДЕТЕЙ сексуального характера». Хочется спросить у владельцев: у вас что за тараканы в голове, что вы видите мальчика с мамой в купальнике, и у вас такие мысли», – написала журналистка и нецензурно выругалась.

