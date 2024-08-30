«У вас будет сын»: экстрасенсы сделали Глюкозе неожиданное предсказание

Певице Глюкозе (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) предсказали беременность. Участники шоу «Место силы» на ТНТ утверждают, что знаменитость в ближайший год станет мамой мальчика. Об этом сообщили сайту «Страсти» организаторы проекта.

Артистка провела для финалистов проекта финальное испытание. Чистякова-Ионова отправится с экстрасенсами в мрачное место — форт Константин, про который ходит много легенд. Звезда увидит там призрака и узнает, что ее ждет в будущем.

Один из экстрасенсов, Марен Новицкая, предсказала 38-летней исполнительнице хита «Невеста» скорую беременность.

«У вас будет сын. Буквально до следующего лета у вас будет беременность, она уже витает над вами!», — сказала ясновидящая.

Певица будет поражена услышанным и пообещает финалистам сюрприз, ожидающих их в магическом доме — экстрасенсы встретятся с выбывшими участниками проекта.

Чистякова-Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. У супругов есть две дочери — 17-летняя Лидия и 12-летняя Вера.

Недавно Глюкоза угодила в скандал после концерта в Красноярске. Артистка вышла на сцену в странном состоянии: она не попадала в ноты и трогала себя за неприличные места. Вскоре звезда заявила, что принимает антидепрессанты и снотворное, а ее состояние связано со смертью бабушки и «предательством» бывшего продюсера.