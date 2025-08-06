У украинского певца Макса Барских появились проблемы со въездом в Россию: что произошло

Украинского певца Макса Барских могут не впустить на территорию России, если он захочет пересечь границу. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству РИА Новости, что имеются основания, чтобы отказать артисту.

Что именно станет причиной запрета на въезд в страну для Барских, не уточняется. Вероятно, дело в поведении вокалиста после начала СВО. В 2022 году Макс осудил проведение специальной военной операции, призывал поклонников выходить на митинги и запрещал использование своей музыки в России.

На данный момент Барских живет и выступает в Европе. Зарабатывает он, гастролируя по странам. На осень у него запланированы выступления в США. А 8 августа певец собирается спеть в Киеве.

Напомним, что в России артист прославился благодаря песням «Туманы», «Неверная», «Неземная» и «Моя любовь». Он сотрудничал со многими российскими исполнителями, но три года назад разорвал общение со всеми.

Ранее стало известно, что певице Светлане Лободе могут запретить въезд в Россию.