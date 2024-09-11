У уехавшего из России рэпера Лигалайза обнаружили долги перед налоговой

Покинувшего Россию рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) разыскивает Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнитель, эмигрировавший из России в минувшем году, задолжал ФНС 404 тысячи рублей. Вдобавок известно, что единственную компанию музыканта ликвидировали еще в 2020 году, также из-за неуплаты налогов.

В настоящий момент рэпер находится в Литве.

Напомним, в июне 2023-го Лигалайз опубликовал клип «Мир!! Вашему!! Дому!!», в котором показал российских военных и медиаперсон в образе орков и вампиров. После этого он улетел из России.

Позднее из-за интервью журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Лигалайзом заинтересовалась прокуратура — артиста проверяли на дискредитацию ВС РФ, однако разбирательства были прекращены из-за истечения срока давности.

По данной статье музыканту грозил штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что актер Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей и 60 раз нарушил ПДД.