«У тех, с кем мы начинали, ненависть к своим же»: Азиза назвала причину бойкота Киркорова

Певица Азиза объяснила, почему знаменитости критикую артиста Филиппа Киркорова. Напомним, его персону обсуждают после участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Исполнителя запретили показывать в эфире каналов, а от его выступлений стали отказываться.

Азиза отметила, что талантливых людей «кусают» те, «у кого большая часть жизни прожита».

«Многие из нашей старой гвардии будто озлобились на весь мир… Откуда у тех, с кем мы начинали, такая ненависть к своим же?» - сказала певица сайту mk.ru и отметила, что у молодежи такого нет.

Азиза довольна, что в последнее время далека от шоу-бизнеса. Она назвала свои песни «сложными для восприятия» и отметила, что с ее концертов «люди уходят совсем другими».

Она сочла недостойным поведение коллег, которые пытаются «побольнее укусить» Киркорова. Азиза недоумевает, почему у представителей шоу-бизнеса «такая злость и ненависть». Она считает, что в этой сфере «мало, кто живет сердцем».

Ранее сообщалось, что бойкот Киркорова продлен до весны.