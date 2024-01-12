Бойкот Киркорова продлили до весны из-за появления на «голой» вечеринке

Бойкот певца Филиппа Киркорова продлили до весны. В окружении артиста рассчитывали, что запрет на выступления и появление на ТВ будет действовать только в праздники.

О продлении ограничений сообщил сайт mk.ru.

По информации издания, имя Киркорова на сайте концертного зала убрали из числа звезд, которые планируют выступить 3 марта. С сольными концертами тоже пустота: гастролей не планируется.

С празднованием дня рождения в конце апреля также ничего не ясно: артист планировал встретить праздник на сцене. Он объявлял название театра, но в настоящее время ни афиши с ним, ни продажи билетов нет.

Более того, перспективы артиста относительно лета также туманны.

Источники рассказали изданию, что не каждый организатор станет связываться с певцом, опасаясь проблем.

12 января стало известно, что искупая вину за появление на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, Киркоров перевел 5 млн рублей фонду помощи детям.