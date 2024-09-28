«У тебя такие родители, а ты не поешь?»: сын Михаила Круга объяснил, как стал артистом

Сын Михаила Круга, принимавший участие в шоу «Новая Фабрика звезд» признался, что не хотел быть артистом. 22-летний Александр Круг в детстве даже устроил истерику, когда мать Ирина Круг решила отдать его в музыкальную школу.

По словам звездного наследника, желание петь у него появилось, когда его перевели из кадетского корпуса в обычную школу. При этом мотивировала Александра не Ирина, а преподаватель музыки.

«Она выходит, закрывает дверь. Открывает, смотрит на меня: «Воробьев, а ты что сидишь? А ну встал и пошел с нами вместе». Она не слышала моего голоса, просто сказала: «Встал, пошел. У тебя такие родители, а ты не поешь? Не позорь меня», — поделился Круг-младший в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук.

Ранее сын шансонье Александр Круг обратился к знаменитому отцу в 22-ю годовщину со дня смерти певца. Он пообещал не подвести знаменитого родственника.