«Спасибо, что указываешь мне путь с небес»: певец Александр Круг обратился к отцу, убитому 22 года назад

Сын шансонье Михаила Круга Александр обратился к отцу в 22-ю годовщину со дня смерти певца. Он пообещал не подвести знаменитого родственника.

Обращение к отцу Александр Круг опубликовал на странице в соцсетях.

В нем говорилось: «22 года как тебя нет. Спасибо, что указываешь мне путь с небес. Я тебя не подведу, обещаю».

Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в 2002 году. Преступники собирались только ограбить дом, но неожиданно для них семья музыканта вернулась. В Круга выстрелили несколько раз.

Осужденный за убийство Александр Агеев рассказывал, что действовал по заказу местного авторитета, который поручил вынести из дома шансонье дорогие вещи. Однако во время совершения преступления наткнулся на Круга, и, испугавшись, расстрелял его из пистолета. Певца успели довезти до больницы, но там он скончался.

Ранее Александр Круг написал песню про отца. Композиция создавалась, когда музыканту было плохо.