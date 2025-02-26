«У тебя нет статуса»: Митя Фомин раскрыл отношение к русским в Лондоне

Известный российский певец Митя Фомин поделился впечатлениями от своей поездки в Лондон. Его слова приводит mk.ru.

«Мне всегда здорово находиться в том месте, куда я приезжаю на отдых, на каникулы, как турист. Как только ты начинаешь становиться частью алгоритма и социума, то, естественно, осознаешь, что там полно своих проблем. Например, сложно устроиться на работу, если ты ничего не представляешь из себя и у тебя нет статуса. Но так как в Лондон я приезжал встретиться с друзьями, у меня такой цели не было. Поэтому поездкой в целом остался доволен», — рассказал артист.

По словам музыканта, несмотря на то, что нынешнее политическое руководство Великобритании к РФ относится недружественно, местные жители имеют иное мнение. Фомин уточнил, что в Лондоне у него получалось свободно общаться на улице по-русски и не сталкиваться из-за этого с негативом.

«В Лондоне я встречал исключительно благосклонно настроенных людей, которые говорили на разных языках, в том числе и на русском», — заявил он.

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