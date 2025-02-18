«Получается термосауна»: Митя Фомин раскрыл свой секрет похудения

51-летний Митя Фомин находится в отличной форме, которая позволяет певцу участвовать в экстремальных шоу. Артист рассказал, как ему удалось сбросить лишний вес.

Исполнитель хита «Все будет хорошо» признался, что поправился во время отпуска, поэтому решил вернуть прежнюю форму. Звезде удалось похудеть на пять килограммов.

Мите помогает сбросить вес целый комплекс мероприятий без последствий для организма: бег, спорт, жиросжигающие таблетки.

«А еще обматываю себя пленкой с жиросжигающим эффектом. Получается такая термосауна. Результат меня радует!», — приводит слова знаменитости mk.ru.

Впредь артист не намерен давать себе поблажек. Также он добавил, что на него волшебным образом действует Москва. Когда Фомин приезжает в столицу, начинает дышать полной грудью, и лишние килограммы уходят сами по себе, заключил певец.

В целом теперь Митя доволен своей формой.

Недавно артист заявил, что открыт к сотрудничеству с другими артистами, но оно, по его мнению, должно быть взаимным.