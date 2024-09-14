«У тебя были романы со всеми»: Отар Кушанашвили заявил, что Гарик Харламов сломает судьбу Катерине Ковальчук

Не так давно юморист Гарик Харламов сыграл свадьбу с актрисой Екатериной Ковальчук. Для члена Comedy Club это третий брак. Журналист Отар Кушанашвили пошутил на эту тему и заявил, что пару, вероятно, не ждет счастливое будущее.

Он высказался в шоу «Кстати» Medium Quality и «VK Видео». Сначала Отар поздравил друга с важным событием, а затем начал подкалывать. Журналист сделал вид, что не может вспомнить какой по счету это брак у Харламова.

«В третий раз? Я считал в седьмой. Ну ладно, в третий… Черт тебя знает. Каждый раз, когда я куда-то заглядываю, чтобы кого-то пропесочить, у тебя вялый роман с кем-то. У тебя были романы со всеми, кроме меня!» — пошутил шоумен.

Потом Кушанашвили вспомнил отношения Гарика и Кристины Асмус, которые закончились не на самой приятной ноте. В связи с этим Отар сделал предположение, что юморист разрушит судьбу своей нынешней избранницы.

«И эта Ковальчук… Это создание, которой он сломает судьбу. Дай Бог вам счастливой семейной жизни!» — посмеялся журналист.

Ранее Харламов назвал третью жену Катерину Ковальчук принцессой. Он обратился к ней в социальной сети.