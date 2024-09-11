«Каждый день принцесса»: Гарик Харламов трогательно обратился к третьей жене в Сети

Юморист Гарик Харламов обратился в Сети к своей жене Катерине Ковальчук и умилил поклонников. Артист назвал актрису принцессой.

Несмотря на то, что на работе Гарик не показывает себя романтиком, в жизни, как оказалось, он может быть нежным со своей любимой. В личном блоге супруга Харламова написала пост, в котором вспомнила свадьбу, прошедшую летом, и отметила, что на один день стала принцессой. В комментариях отметился ее муж.

«Да ладно, ты каждый день принцесса!» - заявил артист.

Поклонники Катерины поддержали Харламова и сделали ей комплименты, подчеркнув, что она не только в день свадьбы была красивой.

Напомним, что Ковальчук стала третьей женой Гарика. После развода с актрисой Кристиной Асмус он делился, что больше не собирается вступать в брак. Но отношения с Катериной заставили его передумать. Незадолго до свадьбы юморист расставался в возлюбленной, но потом неожиданно для всех сделал ей предложение.

Ранее Гарик Харламов признался, что боится летать на самолетах.