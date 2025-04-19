«У тебя больное сердце, а ты травишь себя»: как Маргарита Симоньян спасала впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Уже несколько месяцев муж Маргариты Симоньян находится в коме, и журналистка с замиранием сердца ждет его «возвращения». В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ главный редактор RT рассказала, как пыталась уговорить Тиграна Кеосаяна бросить курить ради здоровья.

Сейчас Маргарита Симоньян переживает непростой период — ее супруг находится в коме. Журналистка признается: она знала о проблемах Тиграна Кеосаяна с сердцем и пыталась отговорить его от курения, из-за чего они постоянно ссорились. По словам знаменитости, она сама отказалась от вредной привычки, узнав о беременности, но муж так и не смог побороть свою зависимость.

«Он много курит, сейчас старается меньше. Ссоримся из-за этого. Я тоже курила, но тест увидела и бросила в одну секунду. Я не понимаю, почему мужчина так не может. Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого», — делилась Маргарита Симоньян.

В конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего телеведущего уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Несмотря на серьезные проблемы в семье, Маргарита Симоньян лишь иногда делится новостями о состоянии супруга и позволяет себе дать волю эмоциям. Но недавно, придя в студию программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1», главный редактор RT не смогла сдержать слез, говоря о муже.

«Я была самой счастливой женщиной на земле. Ничего, кроме „красавица моя“, я никогда не слышала от своего мужа. Мы не расставались вообще. несколько раз лежала на сохранении с детьми, и он лежал со мной в роддоме», — заявила журналистка.

Ранее мы писали о том, что Маргарита Симоньян каждый день читает молитву, приходя к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну.