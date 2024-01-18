У Театра на Таганке решили установить памятник основателю Юрию Любимову

У Театра на Таганке появится памятник его основателю Юрию Любимову. Его установят к 60-летию культурного учреждения. Идею поддержал художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин.

В открыто письме, опубликованном на сайте театра, сказано, что монумент предложила изготовить вдова Любимова Каталин, а также руководители ведущих столичных трупп, среди них Евгения Миронова, Константин Богомолов, Алексей Бородин, Кирилл Крок. Инициатива была поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Проектом памятника занимается действительный член Академии художеств, лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный художник Российской Федерации Александр Рукавишников. После того, как работа будет закончена, готовую скульптуру установят у входа в театр. Предварительно, открытие состоится осенью 2024 года.

Ранее на могиле Василия Ланового установили памятник с названиями восьми его работ, среди которых «Посвящение Еве», «Маленькие трагедии», «Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра». Открытие приурочили к юбилею актера.