У Татьяны Васильевой родился шестой внук

77-летняя актриса Татьяна Васильева сообщила, что стала бабушкой в шестой раз. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

В беседе с журналистами Васильева рассказала, что ее дочь вновь стала мамой. В семье знаменитости родился мальчик, которого назвали Леонидом. Актриса уточнила: малыш чувствует себя хорошо.

«Все хорошо, спасибо», — высказалась артистка.

Известно, что Васильева финансово помогает семье и даже приобрела квартиры для внуков. Татьяна с юмором заявила, что «еще не заработала» на недвижимость для Леонида.

«Леониду еще рановато. Я еще не заработала. Думаю, обойдутся сами», — резюмировала знаменитость.

Ранее сын Татьяны Васильевой рассказал, что квартиру актрисы затопило кипятком. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 85-летний Леонид Каневский впервые за долгое время вышел в свет с женой.