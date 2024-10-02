85-летний Леонид Каневский впервые за долгое время вышел в свет с женой

Телеведущий Леонид Каневский в последнее время редко появляется на публике. Портал «Страсти» выяснял, что артист уже на протяжении трех лет отказывается от работы на корпоративах. Однако этой осенью он сделал исключение и вышел в свет. Причем не один, а с женой.

Каневский появился на премьере фильма «Василиса и хранители времени» в Москве. Об этом сообщил StarHit. Артист позировал фотографам в джинсах, рубашке и коричневом кардигане. С журналистами знаменитость не стал общаться, но выглядел он хорошо. Напомним, что летом появились слухи, что у 85-летнего телеведущего диагностировали рак. Позже представители Леонида Семеновича информацию опровергли.

Кроме Каневского, на светском мероприятии были замечены Владимир Познер, Карен Шахназаров, Алена Долецкая, Елена Старостина, Лянка Грыу и многие другие. Неожиданным гостем премьеры стал сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова. После смерти родителей Иван ведет закрытый образ жизни и не появляется в обществе.

Ранее Леонид Каневский высказался о популярности программы «Следствие вели». Он признался, что ему нравятся мемы, героем которых он стал благодаря проекту.