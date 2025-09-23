У Татьяны Брухуновой «заклинило шею» после празднования 80-летия Петросяна

Жена юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на здоровье после празднования 80-летия знаменитого супруга. 36-летняя Татьяна Брухунова призналась, что у нее начались проблемы с шеей и потребовалась помощь врача.

«У меня сегодня очень много работы... Я иду к остеопату, потому что в другой дороге к меня заклинило шею...», - разоткровенничалась Татьяна в личном блоге.

Жена Петросяна неоднократно жаловалась на проблемы с шеей и даже обращалась к массажистам, но проблема все равно возвращается. При этом Татьяна заверяет, что много работает, но не уточняет в чем заключаются ее обязанности.

Ранее Брухунова отреагировала на появившиеся в Сети подозрения о том, что Евгений Петросян отметил 80-летие в загородной усадьбе по бартеру. По ее словам, она не рекламировала в личном блоге базу отдыха, а оплатила все из своего кошелька.