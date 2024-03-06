Евгений Петросян в шутливом настроении вышел в свет после перелома

5 марта в кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась премьера фильма Сарика Андреасяна «Онегин». На мероприятие пришли многие звезды шоу-бизнеса. Решил выйти в свет после недавних проблем со здоровьем и ведущий «Кривого зеркала» Евгений Петросян.

Юморист появился перед журналистами без супруги. Артист надел на мероприятие пиджак в клетку и галстук с цветочками. У Петросяна, судя по всему, было хорошее настроение: он в шутку забрал телефон у журналистов и начал их снимать, пишет Kp.ru.

На вопрос о самочувствии юморист ответил коротко:

«Чувствую себя отлично!», — сказал он.

78-летний артист порассуждал на тему того, может ли женщина первой проявить чувства и признаться в любви мужчине, как это сделала Татьяна из «Онегина». Петросян назвал ее поступок «порывом молодой души». По его словам, она хотела выразить «самые добрые чувства» к человеку, которого она выбрала.

Петросян рассказал, что женщины ему признавались первыми в любви и даже звали на свидания.

На следующей неделе сыну юмориста Вагану, которого ему родила супруга Татьяна Брухунова, исполнится три года. В этот же день отметит 35-летие и его мама.

Молодая супруга Петросяна водит сына на хоккей. Как пояснил артист, у его сына много увлечений: ребенок опережает свой возраст. Юморист мечтает, чтобы его сын стал настоящим человеком, а для этого малыша нужно правильно воспитывать.

Недавно Петросян перенес операцию после падения на льду. Фанаты 78-летнего артиста беспокоились о его здоровье, однако легенда вышел на сцену и провел для них двухчасовое шоу, в рамках которого рассказал о случившемся.