У сына актрисы Татьяны Васильевой Филиппа родился пятый ребенок

Невестка актрисы Татьяны Васильевой Мария сообщила о пополнении в семье. Она родила сына. Для ее мужа Филиппа это уже пятый ребенок.

В личном блоге Мария вышла на связь с поклонниками после родов и раскрыла, что мальчик появился на свет 7 апреля в 13:30. Родители дали ему имя Яша.

«Вес - 3310 кг, рост - 51 см. Добро пожаловать, сынок», - поделилась невестка звезды театра и кино.

Отметим, что для Марии это третий ребенок от Филиппа. Первенца – дочь Мирру – она родила в 2016 году. А спустя 6 лет на свет появилась еще одна дочь Сарра. О новой беременности женщина рассказала в 2024 году и вскоре раскрыла пол малыша.

У Филиппа же есть еще двое детей от предыдущих отношений. До Марии он был женат на Анастасии Бегуновой. Она родила от него двух мальчиков.

Ранее актер Александр Петров впервые стал отцом. У него родился сын.