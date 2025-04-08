36-летний актер Александр Петров впервые стал отцом. Его жена Виктория родила ребенка. Об этом сообщает Super.ru.

Журналисты ссылаются на источник из близкого окружения новоиспеченной мамы. Отмечается, что с Викторией была профессиональная доула, которая помогала при беременности и родах. Специалисты подобного рода деятельности психологически помогают маме, дают советы по уходу за собой и ребенком и т.д.

Отмечается, что беременность у супруги актера протекала без осложнений. Больше никакой информации нет. Официальных комментариев от родителей тоже.

Напомним, что Виктория и Александр рассказали о беременности в конце декабря прошлого года. Журналисты раскрыли пол малыша. На гендер-пати выяснилось, что они ждут мальчика. Виктория очень хотела сына, и ее желание сбылось.

Ранее мы писали о том, что Александр Петров показал дом, купленный для беременной жены за 80 млн рублей.