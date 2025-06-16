У сыгравшего Мухича в «Полицейском с Рублевки» Романа Попова случился судорожный приступ

Актеру Роману Попову, известному по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», потребовалась экстренная медицинская помощь в Москве.

По данным Telegram-канала Mash, Попов вызвал «скорую», так как у него случился судорожный приступ.

Приехавшие медики сняли обострение и предложили госпитализировать актера, однако он отказался и остался дома.

Отмечается, что впервые Попов пожаловался на приступы судорог в 2018 году. Проведенное обследование тогда выявило у него злокачественную опухоль мозга – астроцитому. Актер пережил хирургическое вмешательство по удалению новообразования и вошел в ремиссию. Он отказался от противосудорожной терапии в 2021 году.

Ранее Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом. Ему удалось похудеть со 164 до 134 килограммов. При этом актер заверил, что не переживает из-за своей полноты.