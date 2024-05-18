Сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки» актер Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом

Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», когда-то весил 164 кг. Сейчас он весит 134 кг и хочет похудеть до 120 кг. Актер признался, что не переживает из-за своей полноты.

Вес вообще перестал волновать Романа Попова. Но в 20 лет у него «рухнула» щитовидка — проблемы с ней ему передались по материнской линии. С возрастом он научился работать с весом и смог скинуть 16 кг. Актер говорит, что готов похудеть за полтора месяца ради новой роли. Правда, цифры на весах все еще не устраивают звезду.

В борьбе с лишним весом Попов использует традиционные методы: спорт и правильное питание.

«В силу большого количества травм я не могу позволить на кардио побегать. Бегать — это строчка в словаре антонимов. У меня есть словарь антонимов, там такие слова, как лестница, пешком, далеко, побежим, нет лифта», — рассказал он в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Актер признался, что ест все, но дозированно. Его завтрак состоит из яйца, двух полосок бекона, апельсинового сока и тоста. Вечером он может позволить себе маленький медовик, но тогда чай будет без сахара.

Ранее у Романа Попова выявили рак головного мозга. Он никогда не сомневался, что сможет победить недуг, несмотря на третью стадию заболевания. И в итоге все, к счастью, закончилось благополучно.