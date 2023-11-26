У супругов Константина и Алины Крюковых родился ребенок
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У супругов Константина и Алины Крюковых родился ребенок, об этом сообщает StarHit.
По данным журналистов, 38-летний актер Константин Крюков стал отцом во второй раз. У знаменитости уже есть дочь от брака с Евгенией Варшавской, а теперь о рождении ребенка сообщила его нынешняя супруга Алина Крюкова.
Девушка выложила в соцсетях фотографию, приуроченную ко Дню матери. На кадрах видна детская рука и торт с надписью «1 месяц».
Алина Крюкова рассказала, что сегодня впервые отмечает День матери.
«Поздравляю всех, кто выбрал идти путем радости и слез (или кого выбрал путь), а также совершает ежедневно этот тихий подвиг. Отдельно благодарю и поздравляю свою маму. Удивительная женщина! Как я раньше так полно этого не понимала? Всем, кто хочет и кому надо, младенцев и бесплатной круглосуточной практики постижения дзена — Аминь!» — подписала фото она.
Подписчики начали поздравлять пару с пополнением. Некоторые из них предположили по розовому цвету торта, что у супругов родилась девочка: «Здоровья и счастья вам!», «С пополнением!», «Здоровья маме и малышке».
Ранее мы писали о том, что супруга футболиста Смолова показала, как изменилась после родов спустя неделю.