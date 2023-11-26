У супругов Константина и Алины Крюковых родился ребенок

Алина Крюкова рассказала, что сегодня впервые отмечает День матери.

«Поздравляю всех, кто выбрал идти путем радости и слез (или кого выбрал путь), а также совершает ежедневно этот тихий подвиг. Отдельно благодарю и поздравляю свою маму. Удивительная женщина! Как я раньше так полно этого не понимала? Всем, кто хочет и кому надо, младенцев и бесплатной круглосуточной практики постижения дзена — Аминь!» — подписала фото она.

Подписчики начали поздравлять пару с пополнением. Некоторые из них предположили по розовому цвету торта, что у супругов родилась девочка: «Здоровья и счастья вам!», «С пополнением!», «Здоровья маме и малышке».

Ранее мы писали о том, что супруга футболиста Смолова показала, как изменилась после родов спустя неделю.