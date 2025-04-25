У Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на рак

У 84-летнего актера Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на рак. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, народный артист РСФСР обратился к врачам и был доставлен в стационар, где у него обнаружили новообразование предстательной железы. Помимо этого, у 84-летнего Никоненко было выявлено еще несколько заболеваний.

Как сообщает источник, Никоненко подтвердил информацию, что обращался к врачам по совету жены. Артист также отметил, что иногда жалуется на скачки давления.

Несмотря на результаты обследования, он продолжает играть в театре и гастролировать по городам России.

Ранее барабанщика группы «Чайф» Валерия Северина госпитализировали накануне концерта. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 75-летнего актера Михаила Боярского выписали из больницы после падения в театре.