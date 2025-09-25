У семьи певца Филиппа Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы

У семьи певца Филиппа Киркорова есть пять квартир в центре Москвы. Об этом сообщило издание Super.ru.

По данным издания, отец Киркорова Бедрос, предположительно, проживал в квартире на Курской на втором этаже. Она состоит из трех квартир, объединенных в одну, и стоит примерно 100 млн. В нее в 1994 году Филипп Киркоров переехал с женой Аллой Пугачевой.

В том же доме есть две квартиры у самого Филиппа. Их площадь 68,7 и 65,8 квадратов соответственно.

Издание пишет, что, вероятно, вступив в наследство, Киркоров станет обладателем пяти квартир совокупной площадью 338,5 квадратных метров. Их общая стоимость составляет около 150 млн, а ежемесячный налог – 60 тыс.

Ранее после интервью бывшей жены певец рассказал, о чем жалеет в жизни. Он признался, что ничего бы не изменил ни в карьере, ни в личной жизни. По его мнению, все пошло на пользу. Сама Пугачева в интервью говорила, что вышла замуж за артиста по просьбе его матери и дала все, что могла.