09:57, 15 декабря 2022
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У Саши Савельевой началась депривация сна из-за недоношенного ребенка
Певица Саша Савельева рассказала о депривации сна, панических атаках и тревоге после рождения недоношенного ребенка. Проблема прерывистости сна не ушла сама собой – знаменитости помогал психолог.
Савельева вспоминает, как после родов кормила сына каждые два часа – днем и ночью: ребенку надо было набирать вес.
«За пару месяцев нервная система устала: у меня начались панические атаки и тревоги», - поделилась певица.
Савельева начала искать психолога, чтобы проработать со специалистом вопрос недосыпа и другие нерешенные проблемы. Общение со знатоком человеческой психологии так заинтересовало певицу, что она начала осваивать эту профессию.
Ранее Савельева рассказала о перенесенной недавно операции.
Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Lady.mail.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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