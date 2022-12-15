У Саши Савельевой началась депривация сна из-за недоношенного ребенка

Певица Саша Савельева рассказала о депривации сна, панических атаках и тревоге после рождения недоношенного ребенка. Проблема прерывистости сна не ушла сама собой – знаменитости помогал психолог.

Савельева вспоминает, как после родов кормила сына каждые два часа – днем и ночью: ребенку надо было набирать вес.

«За пару месяцев нервная система устала: у меня начались панические атаки и тревоги», - поделилась певица.

Савельева начала искать психолога, чтобы проработать со специалистом вопрос недосыпа и другие нерешенные проблемы. Общение со знатоком человеческой психологии так заинтересовало певицу, что она начала осваивать эту профессию.

Ранее Савельева рассказала о перенесенной недавно операции.