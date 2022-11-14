«Быть красивой не получится»: Савельева обратилась за помощью к врачу

Бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева раскрыла подробности операции, которую перенесла недавно. Певица рассказала в личном микроблоге, что обратилась к врачу из-за проблем с зубами.

Знаменитость вышла на связь с поклонниками из клиники имплантологии. Она отметила, что совершенно не переживает, потому что доверяет стоматологу. Саша снимала процесс на камеру и хотела выглядеть хорошо. Но специалист убедил ее, что во время операции «быть красивой не получится».

В итоге артистка призналась, что все прошло успешно и быстро. Теперь Савельевой остается только соблюдать рекомендации врача. Поклонники попросили звезду чаще делиться подобным контентом. Многим нравится наблюдать за жизнью кумира.

Пользователи Сети восхищаются красотой 38-летней поп-дивы и хвалят ее за то, что она выступает за естественное старение. Саша не стесняется носить откровенные наряды и фотографироваться без макияжа. При этом она не скрывает, что готова обратиться к пластическому хирургу или косметологу, если будет такая необходимость. Но девушка говорит, что это будут минимальные вмешательства.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода может столкнуться с серьезными последствиями, если продолжит увеличивать губы с помощью инъекций. В конце концов ей придется делать операцию.