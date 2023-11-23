У режиссера Александра Митты резко ухудшилось самочувствие

Состояние режиссера Александра Митты резко ухудшилось. Сейчас оно оценивается как тяжелое.

По информации Telegram-канала Mash, у 90-летнего режиссера нарушено сознание и рассеянно внимание. Врачи наблюдают отрицательную динамику. Из-за лежачего состояния у Митты увеличивается количество свободной жидкости в левом лёгком.

13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт — сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ранее у него также выявили пневмонию, Митта жаловался на повышенную температуру и затрудненное дыхание.

Напомним, ранее мы писали, что Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату. Врачи рассказывали, что состояние режиссера средней тяжести.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был Михаил Ромм. Среди наиболее известных картин режиссера: «Друг мой, Колька», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда!» и первый советский блокбастер «Экипаж».