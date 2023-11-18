Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату, об этом сообщает Kp.ru.

90-летний режиссер Александр Митта попал в больницу 12 ноября. Сначала врачи сообщали, что у него обнаружили затрудненное дыхание и высокую температуру. Позже появилась информация о том, что режиссер перенес инсульт. Однако родные Митты рассказали, что речь шла об обострении хронических заболеваний.

«Нет ничего экстраординарного, чего симптоматически не было ранее. Сейчас есть процессы, которые надо контролировать - в таком возрасте люди болеют: у них происходят перепады со здоровьем и так далее…», – объяснил сын режиссера.

На днях стало известно об улучшении состояния Митты. По словам его друга, который пожелал остаться неизвестным, режиссера уже перевели в обычную палату.

«Сначала он был в реанимационном отделении – но туда кладут всех старичков в тяжелом состоянии, так как у них к такому возрасту "букет" хронических "болячек". Теперь его уже к концу недели переводили в "обычную" палату. Он пока слаб, но аппетит есть. Какой-то диагноз не озвучивали нам – но не инсульт», – рассказал он.

Ранее мы писали о том, что врачи рассказали, в каком состоянии находится режиссер Александр Митта.