У рэпера Macan роман со звездой шоу «Невеста. Экстра любовь»

У рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов – прим. «Страсти») роман с блогершей Марией Мотиной. Еще совсем недавно девушка участвовала в шоу телеканала ТНТ «Невеста. Экстра любовь».

В Сети появились фотографии артиста с новой возлюбленной. Поклонники подозревали, что он встречается с Валей Карнавал, но это оказалось не так. Девушкой Macan стала звезда реалити. После неудачи с экстрасенсом Константином Гецати Мария заполучила сердце известного рэпера.

Подробности знакомства модели и артиста пока неизвестны. Пока Macan не дает никаких комментариев. Но в Сети уже шутят, что он, по всей видимости, не смотрел социальные сети новой возлюбленной, в которых много кадров в купальнике. Напомним, что в одном из интервью он делился, что его девушка не должна выставлять на всеобщее обозрение фотографии без одежды.

Ранее в отношениях с новой девушкой заподозрили и рэпера Элджея. Бывший муж Насти Ивлеевой опубликовал фото с певицей, на которых обнимал и чуть ли не целовал ее.