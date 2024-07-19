Обнимал и чуть ли не целовал: бывшего мужа Ивлеевой Элджея заподозрили в новом романе
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Рэпер Элджей спровоцировал слухи о новом романе. В Сети появились кадры, на которых он обнимал и почти целовал 29-летнюю певицу ANIKV.
Несколько лет назад артист встречался с блогершей Настей Ивлеевой. Они даже были женаты, но брак продлился недолго. После развода артисты остались в хороших отношениях, из-за чего многие поклонники еще долго надеялись на их воссоединение. Но Элджей с телеведущей так и не сошелся, зато, по всей видимости, нашел новую любовь.
Рэпер опубликовал в Сети кадры с певицей ANIKV. При этом снимки он никак не прокомментировал, лишь поставил сердечко под постом. Теперь поклонники гадают, какие отношения связывают артистов. Напомним, что Элджей долго не раскрывал и роман с Ивлеевой.
К слову, Элджей и Настя прожили в браке три года, а после развода рэпер написал песню, которую многие раскритиковали, так как посчитали ее неинтересной. Его упрекала даже сама Ивлеева, заявляя, что даже не «разревелась», когда услышала композицию.
Ранее Элджей напал на журналиста после вопроса о долгах Насти Ивлеевой.