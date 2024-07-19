Обнимал и чуть ли не целовал: бывшего мужа Ивлеевой Элджея заподозрили в новом романе

Рэпер Элджей спровоцировал слухи о новом романе. В Сети появились кадры, на которых он обнимал и почти целовал 29-летнюю певицу ANIKV.

Несколько лет назад артист встречался с блогершей Настей Ивлеевой. Они даже были женаты, но брак продлился недолго. После развода артисты остались в хороших отношениях, из-за чего многие поклонники еще долго надеялись на их воссоединение. Но Элджей с телеведущей так и не сошелся, зато, по всей видимости, нашел новую любовь.

Рэпер опубликовал в Сети кадры с певицей ANIKV. При этом снимки он никак не прокомментировал, лишь поставил сердечко под постом. Теперь поклонники гадают, какие отношения связывают артистов. Напомним, что Элджей долго не раскрывал и роман с Ивлеевой.