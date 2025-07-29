«У ребенка нарушается психика»: Ольга Зарубина высказалась о скандальном концерте Сергея Лазарева в Сочи

Ольга Зарубина прокомментировала поведение Сергея Лазарева на скандальном концерте в Сочи. В беседе с «Абзацем» певица заявила, что из-за провокационных танцев артиста на сцене у присутствующих детей может «нарушиться психика».

Недавнее выступление Сергея Лазарева в Сочи обернулось скандалом: одна из зрительниц раскритиковала мероприятие за плохую организацию и провокационные номера, которые не предназначены для детей. О поведении певца высказалась Ольга Зарубина, которая отметила: сейчас откровенные танцы на сцене считаются нормой. Однако исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» считает, что во всем нужно соблюдать меру, иначе детская психика может пострадать.

«Конечно, стоит вводить ограничения на просмотр шоу детьми. Границы должны быть. У ребенка нарушается психика, он неправильно это понимает. Он может стать неадекватным в этой сфере в будущем», — заявила Ольга Зарубина.

Также громкий инцидент прокомментировал и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Политический деятель резко осудил Сергея Лазарева и подчеркнул: нынешние артисты не могут достойно выходить на сцену, вместо этого устраивая «грязь» и «разврат».

«Вот не могут выйти как нормальные люди на сцену, спеть красиво, патриотично. Нет! Нужно обязательно устроить разврат, грязь, зная, что на данном мероприятии могут находиться дети, которые будут смотреть эту западную вакханалию. Почему наши дети должны смотреть на этот разврат, не понимаю», — возмутился Виталий Бородин.

Примечательно, что это не первый случай скандального поведения артиста на сцене. В начале 2010-х Сергей Лазарев позволял себе выходить на сцену полуобнаженным, а на концерте в Сочи в 2016 году выступал в слишком обтягивающем наряде.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказать Сергея Лазарева после скандального концерта в Сочи: «Подобного рода сцены нарушают действующее законодательство».