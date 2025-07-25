«Тут очень важно не дрогнуть»: в Госдуме призвали наказать Сергея Лазарева за танцы в Сочи

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказать певца Сергея Лазарева после откровенных танцев на концерте в Сочи. По его словам, подобное поведение на сцене нарушает действующее законодательство.

Речь идет о выступлении в концертном зале «Фестивальный». Зрители пожаловались на полуобнаженных танцовщиц и провокационные танцы.

«Если концерт был предназначен и для детей, то подобного рода сцены нарушают действующее законодательство. Тут очень важно не дрогнуть, не опасаться того, что это известный артист и его нельзя обижать», - сказал Милонов в беседе с Абзацем, добавив, что артиста нужно привлечь к административной ответственности.

При этом парламентарий подчеркнул, что в ночном клубе, где нет несовершеннолетних, подобные номера допустимы.

Милонов выразил уверенность, что многие артисты и раньше позволяли себе лишнее на сцене. При этом никто не возражал и не пытался привлечь их к ответственности.

«Тут же начинали говорить: «Как так? Ты мешаешь творчеству». Но творчеству Лазарева никто не мешает. Он может спокойно реализовывать все свои самые ужасные фантазии, только перед аудиторией, которая согласится на это смотреть», – заключил депутат.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал Сергея Лазарева «старичком» и призвал его уйти со сцены. По его мнению, исполнитель хита «В самое сердце» слишком часто появляется в эфире ТВ, поэтому надоел зрителям. Аналогично Соседов высказался и о Николае Баскове, который часто работает в паре с Лазаревым.