У проживающего в Израиле Андрея Макаревича* нашли 70 объектов недвижимости в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что у эмигрировавшего в Израиль лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) может быть около 70 объектов недвижимости в России.

«Как можно давать человеку возможность в России зарабатывать деньги, если в странах НАТО он дискредитирует курс нашей страны, нашего президента и вообще все, что связано с СВО?» - задался вопросом Бородин в беседе с NEWS.ru.

Как подчеркнул глава ФПБК, поправку о зачислении доходов иноагентов на специальный счет надо было вносить уже давно.

«Я считаю, что в России у иноагентов все должно быть парализовано», —сказал Бородин, добавив, что детей сбежавших из страны артистов должна постигнуть та же участь.

Так, глава ФПБК предложил оставшемуся в России сыну Макаревича*, начинающему режиссеру Ивану Макаревичу отправиться в зону СВО и «отдать долг родине».

«Здесь нужно подходить, мне кажется, жестче, нужна неотвратимость наказания», - заключил Бородин.

Ранее Андрей Макаревич* признался, что скучает по «отдельным кускам природы» в России, которых нет в Израиле: грибному лесу, рыбалке на большой реке. При этом, по Москве музыкант не скучает и не хочет возвращаться, так как увиденное его якобы разочарует.

*Признан иностранным агентом на территории России