У проходящей проверку в ФНС Оксаны Самойловой обнаружили недвижимость за миллиарды рублей

В связи с громкими уголовными делами блогеров-миллионников Лерчек и Елены Блиновской сотрудники правоохранительных органов стали пристально наблюдать за другими представителями блогосферы. В «черный список» налоговой попала и супруга Джигана Оксана Самойлова, которая активно ведет социальные сети, зарабатывает на бизнесе косметики и продает различные курсы. Пока модель проходит проверку, ФНС временно приостановила операции по счетам двух ее компаний. А сама многодетная мать предпочла улететь с семьей в ОАЭ.

Самойлова старается никак не комментировать подозрения налоговой, да и о ситуации своих «коллег» никак не высказывается. Тем не менее, волноваться бизнесвумен все-таки есть из-за чего, так как она является хозяйкой недвижимости за миллиарды рублей. Риелтор, директор компании «Самолет Плюс Москва-Сити» Дмитрий Семененков отметил, что у звездных супругов во владении роскошный особняк в Подмосковье, а также несколько объектов в Дубае. При этом, по мнению специалиста, дороже паре обошелся дом именно в России.

«Меньше 350 квадратных метров там нет. Такие объекты в элитном Подмосковье составляют от одного миллиарда рублей. Поэтому полтора-два миллиарда рублей — это стандартный чек для этой локации», - заявил риелтор в беседе с Пятым каналом.

Квартиры же в ОАЭ до миллиарда не дотягивают, но тоже стоят весьма недешево. Причем, как подчеркнул Семененков, Самойлова явно занизила стоимость, когда рассказывала поклонникам о своем жилье за границей. Она делилась, что приобрела апартаменты за 35 миллионов рублей. Однако риелтор заявил, что цена такой премиум отделки достигает 100 миллионов рублей. И это только один объект, а у семьи их несколько.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировали счета не только Оксаны Самойловой, но и звезды «Дома-2» Ксении Бородиной.