После махинаций Блиновской налоговая арестовала счета компаний Бородиной и Самойловой

Не так давно все внимание публики привлекла Елена Блиновская. Известно, что женщина задолжала государству почти 918 миллионов рублей. Знаменитость задержали в Смоленской области при попытке бегства из РФ. Сейчас для Елены избрали меру в виде домашнего ареста. История с махинациями Блиновской заставила правоохранительные органы приняться за проверку всех звезд, зарабатывающих в социальной сети. Поговаривают, дальнейшая деятельность Регины Тодоренко уже под угрозой. Однако в распоряжение Telegram-канала «Самые сливки» попала информация, доказывающая, что и у других коллег Елены возникли проблемы.

Сообщается, что на данный момент на проверке у правоохранительных органов находятся Оксана Самойлова и Ксения Бородина. Кроме того, счета их компаний были арестованы. Подобную новость подтвердил и Telegram-канал «Светские хроники» и добавил: ситуация произошла из-за долгов по налогам и непредоставления декларации.

К слову, сейчас Бородина и Самойлова не находятся в стране. Светские львицы наслаждаются отдыхом, вот почему никаких комментариев по данному поводу от них не было.

Ранее мы писали о том, что Елена Блиновская продолжает вести бизнес, несмотря на домашний арест. Подробности смотрите в этой статье.