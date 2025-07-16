У продюсера Бари Алибасова ухудшилось самочувствие из-за погоды в Москве

Продюсеру и музыканту Бари Алибасову стало плохо из-за московской погоды. Об этом NEWS.ru сообщила его жена Елена Калинина.

Она рассказала, что у создателя группы «На-На» ухудшилось здоровье из-за того, что погода в столице постоянно меняется с жары на грозу и обратно. Супруга артиста объяснила, что Бари Каримович является метеозависимым человеком. Кроме того, у него часто случаются перепады давления.

На самочувствии 78-летнего шоумена также сказываются и его занятия спортом. Алибасов тренируется на велотренажере.

«Бари поставил самый высокий режим сложности для занятий и перенапрягся. Это в дополнении к некомфортным для него погодным условиям. Еще и поэтому закружилась голова», — поделилась супруга шоумена.

Елена Калинина добавила, что из-за головокружения Алибасову пришлось даже пропустить открытие собственного кафе.

Ранее мы писали о том, что создатель культовой группы «На-На» Бари Алибасов срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Продюсер пожаловался медикам на тяжесть и боль в груди.