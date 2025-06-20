Отдает в челюсть: Бари Алибасов обратился к врачам с жалобами на боль в сердце

Создатель культовой группы «На-На» Бари Алибасов срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

78-летний продюсер пожаловался медикам на тяжесть и боль в груди, которая отдает в челюсть, плечо и руку.

Как пишут авторы канала, в медучреждении у Алибасова выявили проблемы с нервами на сердце: некоторые из них не работают, в результате чего орган сокращается в неправильном ритме.

Врачи продолжат наблюдать за состоянием здоровья артиста. Супруга Бари Каримовича, Елена Калинина, рассказала Mash, что сейчас ее муж чувствует себя лучше, ничего не тревожит. Проблема лишь в том, что ему не хватает времени на все его проекты.

Ранее «Страсти» писали о том, как создатель «На-На» Бари Алибасов отпраздновал свой 78-й день рождения. У известного продюсера давно наблюдаются проблемы со здоровьем — у него диагностировали церебральный атеросклероз. Бляшки в сосудах головного мозга создают шум, однако, по словам самого музыканта, он ему не особо сильно досаждает.