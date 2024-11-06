Адвокат Елены Блиновской заявил, что блогерша не хочет становиться банкротом. Об этом сообщает газета «Известия».

6 ноября 2024 года в Арбитражном суде Москвы должно пройти заседание по делу о признании банкротом Елены Блиновской. Соответствующее заявление она подала в июне 2024 года. Накануне заседания знаменитость поменяла свою позицию. По словам ее адвоката, Елена «способна самостоятельно погасить все долги».

Адвокат Иван Морозов заявил, что намерен просить суд отложить рассмотрение вопроса о признании Блиновской банкротом до января 2025 года.

«Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями ее имущества, в частности, речь идет о доме в коттеджном поселке «Миллениум Парк». Если его удастся продать, то задолженность по ипотеке перед банком будет полностью погашена, а оставшейся суммы хватит и для выплаты долга перед ФНС», — пояснил представитель Елены.

На данный момент долг блогерши составляет примерно 588 млн рублей.

Ранее адвокат Алексея Блиновского сообщила, что его розыск прекратили и дело приостановили. Подробности читайте в этой новости.